Juwelen verdwenen 05 april 2018

02u30 0 Tienen Een bewoonster van de Kabbeekvest stelde dinsdag vast dat een aantal van haar juwelen spoorloos verdwenen waren.

Zij legt de link met een zigeunermeisje dat op 28 maart bij haar was komen aanbellen, vroeg om een petitie te tekenen en om een leeg flesje dat ze bij had te vullen met water.





Het meisje was, terwijl de vrouw bezig was met het vullen van het flesje, ongevraagd de woning binnengekomen en stond plots achter haar in de keuken. Pas nu legt de vrouw de link van dat vreemde bezoek met de diefstal.





De politie onderzoekt de zaak verder. (VDT)