17 april 2019

Re-Wine-D trakteert donderdag 18 april op jazz, blues, bossa nova, kortom huiskamermuziek met net dat tikkeltje meer... en dat bij een goed glas wijn of een single malt whisky, in het Oud College aan de Broekstraat 31, van 18 tot 23 uur. Op de affiche Crossfire. De toegang is gratis. Info: 0479/43.66.16