Just Jazz Christian Hennuy

15 maart 2019

Re-Wine-D trakteert elke 3de donderdag van de maand op jazz, blues, bassa nova, kortom huiskamermuziek met net dat tikkeltje meer, aan de Broekstraat 31 in Tienen. Op donderdag 21 maart zijn Ernst Vranckx en Chris Mentens aan de beurt van 18 tot 23 uur. En dat bij een goed glas wijn of een single malt whisky. De toegang is gratis.