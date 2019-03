Jubileumstoet voor Ridders van Brunengeruz Eerste carnavalstoet van Vlaams-Brabant langs korter parcours

Christian Hennuy

02 maart 2019

20u32 0

Zaterdagnamiddag trok de 50ste carnavalstoet van de Ridders van Brunengeruz door de straten van Tienen op een gewijzigd parcours. De veelkleurige stoet contrasteerde nogal fel met de grijs grauwe lucht, met af en toe gemiezer. Het parcours werd stevig ingekort, waardoor de eerste praalwagens al rond 16 uur op de Grote Markt toekwamen. Maar het gevolg van het kortere parcours was dat er veel volk was op de carnavalskermis, vermits alles zich rond de markt concentreerde.

Over het gewijzigde parcours waren de meningen verdeeld. Terwijl vroeger de mensen vooral in de Nieuwstraat samentroepten, stonden ze nu op de Grote Markt. “Jammer dat de stoet ingekort is, zeker van meer dan 4 kilometer tot 2,8 kilometer. Daar zitten enkele handelaars achter. Dat de Kliniekstraat uit het parcours gehaald werd, met de spoeddienst daar begrijpen we wel”, klonk het bij een Tiense groep. Bij de Vrolijke Vrienden van café Ascott waren ze dan weer minder gelukkig door het lange aanschuiven op het nieuwe parcours. Anderen merkten wel dat er veel volk op de Grote Markt was. De Nieuwstraat, vroeger één van de straten met het meeste publiek lag er verlaten bij, heel wat handelszaken waren zelfs gesloten. “Het is het eerste jaar dat we hier open zijn, we zijn naar hier verhuisd. Wij hadden toch liever gehad dat de mensen hier stonden, om bij ons iets te komen eten”, klonk het bij het Smullerke. “Voor ons maakt het geen verschil of de stoet hier doorkomt of niet. De straat is toch al van 11 uur afgesloten, en onze klanten raken er niet”, luidde het bij kledingszaak Roosen. Door het nieuwe parcours konden de bewoners van het woonzorgcentrum Alexius wel genieten van de praalwagens.

Maar terug naar de stoet en meer bepaald naar de groepen uit Tienen zelf. De Reuzengilde met de reuzen Jan, Mie, Tiske en Nieke opende de stoet. “We hebben 15 dragers in onze groep, en alles samen met de Tiense reuzenharmonie en de vendeliers erbij hadden we een groep van meer dan 25 man”, aldus Philippe Liesenborghs van OpgewekTienen en de Reuzengilde. Café De Zon, het fanlokaal van Bruurs, twee artiesten uit Boutersem, en met de Bruurs zelf in de stoet, legde het accent op reclame. Ballonshop Box&Drop lanceerde een ingevlochten ballonnenfiguur. De Hoeksketeers hadden voor het eerst geopteerd voor een grote praalwagen. De Vrolijke Vrienden uit Tienen hadden hun praalwagen omgebouwd tot kasteel. CC JaTienen kwam met een groep van meer dan 25 mensen, en nu al voor het vierde jaar een bus, ditmaal omgebouwd tot ambulance met verplegers en verpleegsters. “Dit is het laatste jaar voor onze bus. Volgend jaar wordt het iets nieuws”, klonk het. En uiteraard sloten de Ridders van Brunengeruz hun stoet af. Vanaf 16 uur kwamen de carnavalgroepen via de Peperstraat één voor één de Grote Markt aan het podium opgereden, onder het wakend oog van de Tiense reuzen. De stoet mag dan voorbij zijn, het blijft nog een hele week carnavalkermis in Tienen.