Jubileumconcerten Tiens Renaissancekoor Christian Hennuy

19 november 2018

Het Tiense Renaissancekoor is 30 jaar oud en geeft op 24 en 25 november jubileumconcerten in de kapel van de Alexianen.

Enkele oud-leden van het Tiens Kamerkoor wilden enige tijd na het afscheid van hun dirigent, Lou Van Cleynenbreugel, met iets nieuw beginnen in april 1988 en vooral, blijven zingen. Vrienden en kennissen werden opgetrommeld en een koor was herboren. Yvan Borgers, de eerste dirigent van het koor, doopte het tot ‘Tiens Renaissancekoor’ (TRK). Het TRK blijft, ook tot op vandaag, een ongebonden koor met een repertoire van religieuze en profane liederen. Nu 30 jaar later wordt het jubileum gevierd met concerten in de kapel van de Alexianen aan de Veldbornstraat op zaterdag 24 november om 20 uur en op zondag 25 november om 14.30 uur. De concerten wordt gebracht o.l.v. Liesbet Coenen, met Frans Vanbekbergen aan de piano, en het saxofoonkwartet ‘Basta’. Toegang: 10 euro in voorverkoop en 13 euro aan de kassa. Info: www.tiensrenaissancekoor.be