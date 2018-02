Jubilate in concert 07 februari 2018

Op zaterdag 17 maart en zondag 18 maart staat Jubilate weer op de planken, samen met gasten Tom Aerden met piano, Marie De Cannière met fluit en Joris Compeers met viool. "We zingen over alles wat onze wereld zo wonderlijk maakt", klinkt het enthousiast. Op het programma staan muzikale parels van John Rutter en enkele zeer bekende klassiekers zoals What a wonderful world, Vierhoog in de wolken en Het dorp. Tickets kan je het best vooraf reserveren via www.jubilate.be of via de koorleden. Een kaartje kost 10 euro aan de kassa en 8 euro in voorverkoop. De concerten vinden plaats in de Sint-Pieterskerk, op zaterdag om 20 uur en op zondag om 15 uur. Na het concert is er gelegenheid tot een babbel, bij een drankje en een hapje. (VDT)