Journaliste zamelt 3.210 euro in voor Mediclowns Christian Hennuy

14 november 2018

14u11 1 Tienen Vanessa Dekeyzer, journaliste van onze krant, nam begin november deel aan de marathon van New York, ten voordele van de Mediclowns. Ze kwam nu naar het regionale ziekenhuis in Tienen om de cheque met de opbrengst, 3.210 euro, te overhandigen.

We verrasten Vanessa in de kamer van de 8-jarige Helena Declerck, terwijl clown Spike daar aan het werk was. Helena was daags ervoor binnengebracht in spoed, en werd geopereerd van een appendix. De clown kwam haar op alle mogelijke manieren opvrolijken. Hij ging ondersteboven staan, kroop in de kast en deed Helena lachen.

“In het begin deed het wat pijn. Maar dankzij clown Spike ging het al snel beter”, aldus Helena. Vanessa Dekeyzer kwam ter plaatse met een cheque van 3.210 euro, de opbrengst van haar actie.

“We moesten minimaal 1.000 euro bijeenbrengen om mee te mogen doen, maar ik haalde meer sponsoring bijeen, onder meer door de organisatie van de ‘Party with a smile’, in Waanrode. De marathon zelf in New York was geweldig. De 42 kilometer lang van het parcours stonden de mensen in dikke rijen. Ik waande mij even in de Tour de France. Ik ben ook blij dit aan de Mediclowns te kunnen schenken, want ik weet hoe belangrijk het is om zieke kinderen op te vrolijken,” aldus Vanessa.

Miel Mattheus, de verantwoordelijke van de Mediclowns in de regio kwam ook ter plaatse. “Hiermee gaan we de ziekenhuisbezoeken van de clowns , de thuisbezoeken en ook de opleiding, die zes maanden duurt, bekostigen.”