Jongetje (8) aangereden op zebrapad Kristien Bollen

28 januari 2019

17u00 0

Op de Grote Markt in Tienen werd deze ochtend rond 8.25 uur een jongetje aangereden. De knaap van 8 jaar stak, samen met zijn moeder, over op het zebrapad. De bestuurder van een Mitsubishi Space Star merkte hen echter te laat op en reed het ventje aan tegen de knie. Het jongetje raakte hierdoor gewond en werd voor de nodige verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Tienen.