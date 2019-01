Jonge onderneemsters bedenken nieuw concept: Belladonna vdt

15 januari 2019

Silke, Anneleen, Sahsenem en Zana organiseren een evenement door vrouwen voor vrouwen genaamd Belladonna. “Belladonna staat voor ‘mooie vrouw’ en willen wij de vrouwen in de watten leggen”, zegt de Tiense Silke Begine. “Het evenement vindt plaats in PXL-Congress op 8 maart vanaf 19 uur. Alle opbrengsten gaan naar Think Pink.” Op het programma staan een modeshow die verzorgd wordt door Lively, Feliz en Scarpina, touch-ups door Blush Academy en De Client, een assortiment aan heerlijke desserten verzorgd door Cools, muziek door DJ Cham (Versuz) en HATT.D. Verder zijn er verschillende standjes aanwezig, zoals Scarpina, Victoria, Klassevol en Mini Cooper, en tot slot wordt er voor een verrassingsact gezorgd. “De mannen zijn wij zeker niet vergeten. Voor hen is er een lounge voorzien waar ze vanuit een ‘comfy seat’ kunnen genieten van de Nespresso-bar of een koud biertje en bubbels. De ‘mancave’ zal daarnaast voorzien zijn van een televisie, biljarttafel en voetbaltafel.” Tickets zijn online te verkrijgen via de link op het Facebookevent Belladonna. Je kan ook alles volgen op Instagram via de pagina ‘Belladonna.event’.