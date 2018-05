Jonge elektriciens beloond met geschenkbonnen 23 mei 2018

Leerlingen van de derde graad provinciale school PISO voerden elektriciteitswerken uit in twee woningen in de Benedenstad in Tienen. De werken kaderen in het bouwblokrenovatieproject van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen. Gedeputeerden Tom Dehaene en Marc Florquin kwamen het renovatieproject 'De Benedenstad herleeft' voorstellen en beloonden de PISO-leerlingen met geschenkbonnen. Hogier Khalil, Niels Pypops, Yannick Torfs en Thimoty Vanroelen kregen geschenkbonnen voor het geleverde werk. "Ik ben trots op mijn leerlingen die ook aan praktijk doen buiten de schooluren", aldus directeur Paulette Wouters.











(HCH)