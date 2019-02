Jong Vld deelt Tiense Reus en Kneus uit vdt

01 februari 2019

Jong Vld heeft naar jaarlijkse gewoonte aan het begin van het jaar de prijs voor Tiense Reus en Tiense Kneus uitgereikt. Wie heeft Tienen op de kaart gezet en wie kan een duwtje in de goede richting gebruiken? Als Tiense Reus kozen we voor opgewekTienen”, zegt Katrien Smolders. “De initiatieven die zij de voorbije tien jaar genomen hebben om leven en wonen in Tienen zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken, zijn eindeloos. Denk maar aan de Kweikersdag, de Lazuur, de Langste Eettafel, Parklife, Shoe-box, enz. OpgewekTienen wordt gedragen door een 140-tal vrijwilligers en dat alleen al verdient een dikke pluim.” De Tiense Kneus bepalen, was een moeilijkere opdracht, klinkt het bij Open Vld. “Uiteindelijk is het Gijsbrecht Huts (N-VA) geworden. De uitbating van de Viandercafetaria die maar blijft aanslepen en het nieuwe fuifreglement waar niet iedereen zich in kan vinden, hebben de doorslag gegeven. Heldenland en de goede samenwerking met de marktkraamuitbaters doen vermoeden, dat zijn tweede schepenambt beter kan verlopen.”