Jong CD&V huldigt Tienen Helpt 16 maart 2018

02u38 0

Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger bedankte Jong CD&V Tienen dit jaar Tienen Helpt met een streekproductenmand. Tienen Helpt is een burgerinitiatief dat vorig jaar van de grond ging. Onder de slogan 'Samen kunnen we veel meer' vormen zij de brug tussen vrijwilligers en sociale organisaties. "Het is nu het derde jaar dat we een actie doen rond de Week van de Vrijwilliger", zegt voorzitster Helena Kinnaert. "Het blijft elk jaar een moeilijke keuze om er slechts een organisatie uit te halen aangezien er in Tienen zo veel zijn. We hebben uiteindelijk gekozen voor Tienen Helpt, omdat we bijzonder veel bewondering hebben voor het werk dat zij verzetten en hopen op deze manier mensen te inspireren om ook vrijwilliger te worden bij Tienen Helpt."





(VDT)