Jobdag bij Tiense Suiker 16 februari 2018

Omdat de Tiense Suikerraffinaderij vijftien vacatures heeft die moeten ingevuld worden, werd een 'Jobdag' georganiserd. Directeur Jan Ingels: "Er schreven zich 70 personen in, zowel werkenden, als werkzoekenden en schoolverlaters. Wij zoeken immers na de grote investeringen van de voorbije jaren medewerkers voor de suikerproductie, de verpakkingsafdeling en de technische diensten. Via deze jobdag konden geïnteresseerden kennis maken met het aanbod. Ze kregen een rondleiding in groepjes, specifiek in functie van de vacatures. Daarna werd nog een speeddating georganiseerd met de verantwoordelijke van de verschillende afdelingen van de fabriek". Op de foto is Jan Ingels te zien, samen met één van de groepjes tijdens een rondleiding.





(HCH)