Jobbeurs keert terug naar Tienen vdt

03 april 2019

13u54 0 Tienen Werkzoekenden of werknemers die een nieuwe uitdaging willen aangaan, kunnen op donderdag 25 april van 14 tot 19 uur naar de derde editie van de Jobbeurs in de Manège. Dit is een unieke gelegenheid om kennis te maken met 47 werkgevers en hun vacatureaanbod. Initiatiefnemer is de stad Tienen samen met de VDAB, Businessclub Tienen, Unizo en Voka.

Deelnemende bedrijven zijn onder meer Tiense Suiker, RZ Heilig Hart, Kim’s Chocolates en Affilips. “Er worden zowel vacatures aangeboden voor functies als productiearbeider, schoonmaker en bediende als voor hoogopgeleiden”, zegt schepen van Werk, Eddy Poffé (Open Vld). “Voor de bezoekers is het een unieke gelegenheid om informatie in te winnen en rechtstreeks te solliciteren bij werkgevers uit alle sectoren.”

Tijdens de Jobbeurs zijn er ook workshops. Het geheime wapen van elke jobkandidaat is het cv. Met de workshop ‘video-cv’ komt men alvast origineel uit de hoek. De sessie ‘sollicitatie stijladvies’ brengt de sollicitant op de hoogte van de laatste modetrends tijdens het solliciteren. Mensen die denken aan een eigen zaak, krijgen de kneepjes van het vak aangeleerd door Voka. Inschrijven voor deze workshops kan via www.tienen.be/jobbeurs.

Schoolverlatersdag

De Jobbeurs is dit jaar aan zijn derde editie toe en valt opnieuw samen met de ‘Schoolverlatersdag’. “Leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs mogen in de voormiddag een kijkje komen nemen”, aldus schepen Poffé. “Voor hen staan er acht interactieve workshops en een bezoek aan de standenmarkt met de verschillende werkgevers op het programma. De jongeren worden er geïnformeerd over actuele thema’s op de arbeidsmarkt, wat van pas komt eens ze de schoolbanken verlaten.”

Vorig jaar kon de Jobbeurs rekenen op meer dan 1.200 bezoekers. De toegang is gratis.