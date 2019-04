Jeugdtoneel brengt 'Met de zegen van De Heer' Christian Hennuy

04 april 2019

10u31 0

Op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 april brengt jeugdtoneel Vissenaken ‘Met de zegen van De Heer’, een goddelijke komedie van Karel Eens, in regie van Walter van Loock. Eveline Veulemans, verantwoordelijke voor het jeugdtoneel: “In Vissenaken houdt de toneelmicrobe lelijk huis. Niet alleen de volwassenen spelen er toneel, de jeugd brengt dit jaar haar zesde productie op de planken. Met de zegen van De Heer is een stuk voor jong en oud, met veel humor en zelfs een streepje muziek. Het verhaal speelt zich af in een nonnenklooster”. De voorstellingen beginnen steeds om 19.30 uur in zaal De Kronkel aan de Kronkelstraat in Vissenaken. Tickets kosten negen euro. Ze zijn enkel verkrijgbaar in voorverkoop. Bestellen kan via www.toneelvissenaken.be.