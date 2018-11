Jeugdprins Tobias I doet feestelijke intrede in de klas vdt

23 november 2018

Tobias Rethy (11) is de nieuwe jeugdprins van carnavalsvereniging ’t Kliekske. Hij maakte vanmiddag als Tobias I zijn feestelijke intrede in zijn klas, het zesde leerjaar van het VIA Immaculata Instituut. “Tobias vond het belangrijk om dit te doen, temeer omdat hij binnenkort afscheid moet nemen van zijn klasgenootjes wanneer ze de overstap naar het middelbaar maken”, zegt papa Filip. Als herinneringsgeschenkje deelde Tobias medailles aan zijn vriendjes en vriendinnetjes uit.

Tobias werd op zijn 7 jaar nar en droomde er al een hele tijd van om jeugdprins te worden. Die kans werd hem geboden bij CV ’t Kliekske. “Naar aanleiding van het 2x11-jarig bestaan van deze groep stelde Tobias zich graag kandidaat voor de functie van jeugdprins”, aldus papa Filip. “Tot zijn grote vreugde werd hij aangesteld, samen met jeugdprinses Lotte en hofdame Joyce. Op het bal in zaal Bergendal in Waanrode volgde zijn officiële aanstelling.”

Meter Ingrid Houx van De Vrolijke Vrienden Tienen en peter Hans Werner van de Gildegarde Glabbeek zullen Tobias het komend carnavalsseizoen bijstaan en begeleiden. “Ik wil graag iedereen die me gesteund heeft, bedanken voor deze unieke kans”, zegt Tobias. “En ik zal mijn uiterste best doen om een goede jeugdprins te zijn.”