Jeugddienst zoekt Tiense jongeren die hobby willen delen vdt

25 januari 2019

In Tienen lopen heel wat jongeren rond die in hun vrije tijd gepassioneerd en vol enthousiasme hun hobby beoefenen. Om deze jongeren hun talenten verder te laten ontplooien en te benutten, geeft de jeugddienst hen de kans om tijdens de zomervakantie een initiatie- of themaweek te organiseren rond hun passie. Dit kan gebeuren met ondersteuning van de jeugddienst. “Voor de kinderen betekent dit dat er een nieuw aanbod aangeboord wordt met de kans om een bijzondere sport of hobby te ontdekken”, klinkt het. “Een Tiense jongere als ‘lesgever’ biedt voor de deelnemers ook een meerwaarde. Deze kan hen namelijk de weg wijzen naar een club of organisatie waar de initiatie verder gezet wordt.”

De jeugddienst start met een zoektocht naar jongeren tussen 18 en 25 jaar die hun passie voor (bijzondere) hobby willen doorgeven aan kinderen tussen 7 en 12 jaar. Bedoeling is dat de themaweken origineel zijn en het bestaande aanbod complementeren. Geïnteresseerde jongeren mogen contact opnemen met de jeugddienst via jeugddienst@tienen.be of op het nummer 016/82.38.64.

Kinderen en ouders die uitkijken naar het nieuwe aanbod moeten nog even wachten tot begin april. Dan wordt het zomeraanbod bekendgemaakt. Vanaf dinsdag 7 mei om 18 uur kan er worden ingeschreven.