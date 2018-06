Jeugddienst zoekt monitoren 28 juni 2018

De jeugddienst van de stad is op zoek naar enthousiaste monitoren voor speelplein Tintel. Vooral tijdens de paas- en zomervakantie zijn extra monitoren welkom. Monitoren werken vijf dagen per week en krijgen hiervoor 150 euro betaald. Het allerbelangrijkste is wel dat de monitorengroep een ongelofelijk toffe bende mensen is. Ze doen regelmatig activiteiten samen. "Om monitor te worden moet de zesdaagse cursus 'Animator in het jeugdwerk' gevolgd worden", zegt schepen van Jeugd, Gijsbrecht Huts (N-VA). "Tijdens deze cursus wordt onder meer bekeken wat de basis van een goede begeleidershouding is, krijgt men extra inzicht in de leefwereld van kinderen en besteedt men aandacht aan EHBO. Na het beëindigen ervan betaalt de stad Tienen 100 euro van het deelnamegeld terug."





Enthousiaste jongeren kunnen ook eerst een weekje proberen of monitor worden hen écht ligt. Geïnteresseerden nemen contact op met de jeugddienst om opgenomen te worden in het monitorenbestand. Vanaf dan kan men uitgenodigd worden om aan de slag te gaan. Meer info op het nummer 016/82.38.64 of via mail naar jeugddienst@tienen.be. (VDT)