Jeugd leert samen spelen 26 mei 2018

De jeugdraad van Tienen organiseerde samen met de jeugddienst een spelnamiddag in het Vianderdomein. "Uiteraard was dit ook bedoeld om het Vianderdomein leven in te blazen, maar we vonden het vooral een leuk idee om alle jeugdbewegingen en verenigingen samen een leuk spel te laten spelen", aldus Jasper Holsbeek van de Jeugdraad. Er namen 250 kinderen van vier jeugdbewegingen deel: Bergrakkers, Fos 213 De Hinde, KSA en AKB. Ze speelden samen een leuk themaspel rond Tienen en de Tiense suiker.





(HCH)