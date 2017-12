Jeugd kan voortaan terecht in Overkophuis 02u26 0 Foto Dekeyzer Enkele Tiense jongeren bij het Overkophuis in de Ooievaarstraat. Tienen In de Ooievaarstraat werd het Overkophuis officieel geopend in aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen en burgemeester Katrien Partyka. Jongeren tot 25 jaar kunnen er terecht voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele hulp.

Het Overkophuis kwam er dankzij de Rode Neuzen Dag van VTM, Qmusic en Belfius. Dat is een actie gericht op hulp voor jongeren met psychische problemen. "We starten op een voorlopige locatie, in een verlaten schooltje", zegt Luc Deneffe van De Wissel, een Tiense organisatie die samen met CAW Oost-Brabant en de Alexianen Zorggroep Tienen haar schouders onder het initiatief zet. "We zitten hier ook vlak bij de loods waar het uiteindelijke Overkophuis moet komen. Er was al langer vraag naar zo'n plek. Voor jongeren die niet goed in hun vel zitten, zijn de drempels naar hulpverlening vaak hoog. Ze praten liever met leeftijdsgenoten over wat hen dwarszit, op een plek waar ze zich goed voelen."





Eén per provincie

Elke provincie krijgt één Overkophuis, en voor Vlaams-Brabant is dat dus Tienen geworden. "Het is niet de bedoeling dat hulpverleners er een kantoor hebben", benadrukt Deneffe. "Hulpverlening en doorverwijzing komen erbij kijken, maar het gaat vooral over samen praten en activiteiten meepikken. Hier krijgen jongeren de ruimte om iets te doen waar ze zich goed bij voelen." De jongeren runnen het Overkophuis ook zelf en bouwen het verder uit. Dat gebeurt vooral via de raad, een vergadering waarin jongeren, vrijwilligers, buurtbewoners en inrichters op een gelijkwaardige manier mogen spreken en beslissen.





Voorlopig is het Overkophuis open op woensdag en donderdag, van 12 uur tot 19 uur. Meer informatie op FacebookOverkop Tienen. (VDT)





