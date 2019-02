Jef Van Hemelryck brengt al zijn tweede monoloog vdt

13 februari 2019

14u25 0

Jef Van Hemelryck (20) presenteert op 2 maart de monoloog ‘Kan het zijn?’ in CC De Kruisboog. Ondanks zijn jonge leeftijd is dit al de tweede monoloog van hem. “Ik ben heel erg bezig met kunst”, zegt hij zelf. “Van liedjes maken, teksten schrijven tot tekenen en zingen. Ik doe het allemaal. Mijn eerste monoloog heb ik een drietal jaar geleden op het vaartfestival gespeeld kort na het schrijven ervan. Nu ben ik dus klaar met mijn tweede monoloog over de twijfels en vragen in het leven en hoe daar dan toch een uitleg aan gegeven kan worden.” Kaarten kosten 5 euro en zijn te verkrijgen op www.dekruisboog.be of op het nummer 016/80.56.96.