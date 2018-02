Jef Mouton overleden 01 februari 2018

Jef Mouton, de voorzitter van de Patriottische Verbroedering van Veteranen van de Oorlog 40-45, oorlogsvrijwilliger en lid van talrijke verenigingen is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de drijvende krachten achter de herdenking van de aanval op het Koninklijk Atheneum, tijdens WOII, en hij was ook jaren voorzitter van de Tiense Golfbiljartbond. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 3 februari om 11 uur in de Sint-Germanuskerk. Gelegenheid tot groeten op vrijdag 2 februari van 19 uur tot 20 uur in het uitvaartcentrum Rummens aan de Aarschotsesteenweg. (HCH)