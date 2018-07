Jazzzaterdagen op Veemarkt 03 juli 2018

Jazzmuzikanten Ernst Vranckx en Geert Claes pakken, geholpen door Jan Stabel, de hele zomer lang uit met Jazzzaterdagen op de Veemarkt, in en aan café 't Wiel. Achteraf kan iedereen mee komen jammen.

"De ART-academie organiseert nu al 10 jaar jazzopleidingen en dat begint te renderen", zegt Geert Claes. "Daaruit zijn niet alleen muzikanten, maar is ook een geïnteresseerd publiek gegroeid. Ernst organiseerde al een tijdje jazzweekends en Guy Puyneers en Ben Vanderweyden waren er ook mee bezig. Dat is naar elkaar gegroeid, maar dan kwam er het overlijden van Guy. Het heeft even geduurd, maar daarna zijn we doorgegaan, en ik ben er ook bijgekomen", aldus Geert.





In 't Wiel op de Veemarkt hebben ze nu een geschikte locatie gevonden. De concerten zullen binnen plaatsvinden, maar op 21 juli en op 1 september, de afsluiter, wordt buiten gespeeld. "We starten op zaterdag 7 juli en doen het elke zaterdag, behalve bij Suikerrock, 8 zaterdagavonden lang. De concerten starten steeds om 20.30 uur, en daarna mag iedereen mee komen jammen. De drum en de piano worden steeds geleverd door muziekhandel Hans Wuestenberghs.





"Omdat ik in het jazzcircuit zit is het mogelijk topartiesten aan te trekken, gecombineerd met lokale helden", vertelt Ernst Vranckx.





Op zaterdag 7 juli geven Jean-Paul Jublou, Geert Claes, Martijn Vanbuel en Olivier Wery alleszins de aftrap. Een week later is het de beurt aan Peter Hertmans, François Garny, Ernst Vranckx en Kris Duerinckx. (HCH)