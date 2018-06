Jazz-zaterdagen op Veemarkt 29 juni 2018

02u25 0 Tienen Jazzmuzikanten Ernst Vranckx en Geert Claes pakken, geholpen door Jan Stabel, de hele zomer lang uit met Jazz-zaterdagen op de Veemarkt, in en aan café 't Wiel. Na de concerten kan iedereen mee komen jammen.

"De ART-academie organiseert nu al 10 jaar jazzopleidingen en dat begint te renderen. Daaruit zijn niet alleen muzikanten, maar is ook een geïnteresseerd publiek gegroeid", aldus Geert Claes.





In 't Wiel hebben ze nu een geschikte locatie gevonden. De concerten zullen binnen plaats vinden op het podium, maar op 21 juli en op 1 september, de afsluiter, wordt buiten gespeeld.





Op zaterdag 7 juli geven Jean-Paul Jublou, Geert Claes, Martijn Vanbuel en Olivier Wery alleszins de aftrap. Een week later is het de beurt aan Peter Hertmans, François Garny, Ernst Vranckx en Kris Duerinckx. (HCH)