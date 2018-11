Jazz Jam in Pand 10 Christian Hennuy

09 november 2018

Op zaterdag 10 november kan iedereen in Pand 10 mee komen jammen.

Op zaterdag 10 november van 19 tot 22 uur is er in Pand 10, het voormalige stationsbuffet, ‘Jazz Jam Part 3’. Drie topmuzikanten, Fred Boyen aan de piano, Dennis De Maeyer op bas en Koen Thomas aan de drum, openen samen met zangeres Isabelle Fouyn de avond. Wie jazz speelt, is welkom met zijn instrument op de Jazziest Jam van de streek. Fred en Dennis zijn ondertussen BV’s, ze waren een tijdje geleden met Jamfred te zien op de VRT als huisorkest bij De Ideale Wereld. Toegang gratis.