JATienen vervoert bijna 3.000 feestvierders 02u23 0 Foto Vanessa Dekeyzer De chauffeurs van JATienen vervoerden bijna 3.000 feestvierders. Tienen Dankzij ruim 60 vrijwilligers van JATienen werden er tijdens de 22ste oudejaarsactie 2.893 feestvierders veilig thuis gebracht. Voor het derde jaar op rij was Glabbeek de uitvalsbasis.

"We konden dit jaar gebruik maken van 43 wagens dankzij onze vertrouwde sponsors Mercedes Claes & Zonen, Rijschool Minerva, Bouwonderneming Vangoidsenhoven & Zoon en de SES, en de nieuwe sponsors Ford garage Manu uit Hoegaarden, BMW garage Van Osch in Tienen en Air-win Luchthaventransport", zegt secretaris Regina Van Genechten. "Daarnaast gebruikten we ook onze eigen Mercedes Citan."





En ook de feestbus die de gemeente Glabbeek dit jaar had ingelegd tussen de fuif van JH Bunker in zaal Glazuur en de Grote Markt in Tienen, vervoerde heel wat jongeren. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) bracht iets na middernacht de vrijwilligers een bezoekje uit erkenning voor hun jarenlange immense inzet voor verkeersveiligheid in de regio. "Om hen te bedanken, hebben we alle vrijwilligers getrakteerd op een uitgebreid feestbuffet." (VDT)