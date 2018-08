Jason Suttels en Rood Groen Oplinter gehuldigd 04 augustus 2018

Het stadsbestuur organiseerde een kampioenenhulde op het stadhuis. Daarbij viel skeeler-atleet Jason Suttels (17) in de prijzen, maar ook voetbalclub Rood Groen Oplinter werd in de bloemetjes gezet. Die eerste ploeg van die club behaalde de kampioenstitel in het liefhebbersverbond. De kampioenen werden na de huldigen getrakteerd op een receptie.





(VDT)