Japanse duizendknoop teistert Tienen 14 juni 2018

Stadspartij Tienen Plus werd door inwoners op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop tussen de spoorweg en de Papenkelderstraat. " Japanse duizendknoop is een struikachtige plant waarvan de stengels wat op bamboe gelijken en die makkelijk twee meter hoog wordt", zegt STP-raadslid Danny Puyneers. "De wortels groeien drie meter diep en breiden zich ondergronds uit. Gewoon maaien heeft dus geen zin."





"Ook aan het Vianderdomein worden we met deze plant geconfronteerd", weet Schepen van Leefmilieu, Tom Roovers (Groen). "Deze keer gaat het wel over een privaat domein van Infrabel. Het komt dus niet de stad toe om maatregelen te nemen, maar wel om Infrabel erop te wijzen dat zij maatregelen moeten nemen. We willen immers vermijden dat deze exotische woekerplant zich voortplant in de private tuinen of op het Martelarenplein." (VDT)