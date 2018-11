Jammin'@Costa Hoppa Christian Hennuy

12 november 2018

14u53 0

De Academie Regio Tienen organiseert op woensdag 14 september van 19 tot 22 uur ‘jamming’ voor de eerste keer in de Costa Hoppa, in het oude college aan de Broekstraat 31. Er is gratis parkeergelegenheid op de speelplaats van het oude college. Deelname is gratis.