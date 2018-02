Jaarmarkt en Kweikersworp 12 februari 2018

Op dinsdag 13 februari, Vette Dinsdag, is er van 8 tot 13 uur jaarmarkt in Tienen. Er is sfeer op de Grote Markt met de carnavalskermis, en de marktkramers van de Grote Markt zijn terug te vinden op het Sint-Jorisplein in de kazerne. Om 11 uur organiseren de Ridders van Brunengeruz een gouden Kweikersworp aan het stadhuis. (HCH)