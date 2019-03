Jaar na co-vergiftiging van dochtertje (4) richt Mark Moorhem de vzw Liselotte Moorhem op: “Ik rust niet zolang er nog doden vallen” Vanessa Dekeyzer

27 maart 2019

20u29 0 Tienen Op 28 maart 2018 stopte de wereld met draaien voor Mark Moorhem. Die ochtend trof hij zijn dochtertje van net geen vijf jaar, Liselotte, levenloos in haar bedje aan. Oorzaak van haar dood: CO-vergiftiging. Net een jaar later wil Mark de vzw Liselotte oprichten. “Ik wil mensen waarschuwen voor de gevaren van CO-vergiftiging en hen aansporen om rookmelders te plaatsen.”

In de living ligt de speeltafel van Liselotte met kleurboekjes en allerlei K3-spulletjes er nog exact hetzelfde bij sinds 28 maart 2018. “Ik doe al wel eens het stof af, maar het wegdoen, kan ik niet”, zegt Mark. De dood van zijn geliefde dochtertje is duidelijk nog niet verwerkt. “Ik blijf maar terug gaan naar die dag. Had ik dit maar gedaan of had ik dat maar gedaan…Ik weet dat ik mezelf niets kan verwijten, maar ik kan haar dood nog steeds niet vatten.”

Verstopte schoorsteen

Liselotte overleed als gevolg van een CO-vergiftiging door een verstopte schoorsteen. Nochtans had Mark die nog in januari vorig jaar laten kuisen toen hij een nieuwe brander liet plaatsen. Maar een kauw nestelde zich in de schouw, wat voor een verstopping zorgde en waardoor het gas zich in het kamertje van Liselotte verspreidde. “Was die hoeveelheid CO in mijn kamer binnengedrongen, dan was ik volgens de dokters enkel met stevige hoofdpijn opgestaan, maar het was genoeg om het lichaam van een net geen vijfjarig meisje te vergiftigen.”

Rookmelders

Mark kroop na het overlijden van Liselotte in zijn pen en stuurde de kabinetten van ministers van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) en Maggie De Block (Open Vld) een open brief. Daarin vroeg hij om extra sensibilisering, om te wijzen op de gevaren van CO-vergiftiging, en om de bevolking aan te sporen rookmelders te installeren en open schouwen af te sluiten. En ook de scholen in het Tiense werden aangeschreven door Mark, om te vermijden dat zoiets tragisch nog zou gebeuren. “Het was heel fijn om te zien dat deze, op één school na, allemaal de brief hebben rondgestuurd. ”

Vier doden

Maar Mark wil nog meer doen. “Ik lees ook de kranten en in enkele maanden tijd zijn er weer vier gevallen van CO-vergiftiging met dodelijke afloop geweest. Dat zijn er opnieuw vier te veel. Ik heb dan ook besloten om samen met mijn zus en haar man een vzw op te richten, die de naam van mijn dochter meekrijgt. Het is de bedoeling om bijvoorbeeld via een eetdag geld in te zamelen, waarmee rookmelders aangekocht kunnen worden. Samen met hulporganisaties kunnen die toestellen vervolgens geïnstalleerd worden bij gezinnen die het financieel misschien wat moeilijker hebben.”

Mark wil ook zelf scholen bezoeken om te praten over de gevaren van CO-vergiftiging en het verhaal van Liselotte te vertellen. “Ik besef dat ik met alle deze initiatieven niet honderd procent kan uitsluiten dat er nog CO-dode zal vallen, dat is een utopie, maar je moet ergens beginnen. Ik kan niet aan de zijlijn blijven staan, na hetgeen ik meegemaakt heb.”

Tatoe

Mark heeft intussen zijn dochter op zijn arm laten tatoeëren naar de beeltenis van de levensgrote foto die in de woonkamer omhoog hangt. “Ik mis Liselotte elke seconde van de dag en dat vooral bij de alledaagse dingen, zoals bij de verzorging van de hondjes (Mark kweekt honden, nvdr.). Ik ga ook vaak naar het park van Hélécine, de favoriete speelplek van Liselotte. Soms zie ik haar ook nog voor mij staan,…dat denk ik dan toch. Ik moet verder met mijn leven, maar weet nog niet hoe. Door de oprichting van de vzw is haar dood alleszins niet voor niets geweest.” Alle info over de vzw vind je op http://www.liselottemoorhem.be. Giften zijn welkom op het nummer van de vzw, BE51 3304 1583 0162.

