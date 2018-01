Iraanse liederen in de kapel 27 januari 2018

ART.27 organiseert op donderdag 1 februari een concert met Iraanse liederen in de Kapel van de Broeders Alexianen in de Veldbornstraat. De eerste noten weerklinken vanaf 20 uur. Er wordt enkel werk van Iraanse componisten gespeeld, maar die muziek is wel gebaseerd op de structuur van klassieke westerse muziek. De toegangsprijs bedraagt 15 euro. (HCH)