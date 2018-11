Inschrijven voor vrijwillige bewindvoering Christian Hennuy

05 november 2018

Nu ook in Vlaams-Brabant komen er opleidingen ‘Vrijwillige Bewindvoering’. De opleiding vindt plaats op zaterdag 24 november, 1 december en 15 december in de Alexianen Zorggroep te Tienen, in een organisatie van Similes.

Soms zijn psychisch kwetsbare mensen niet in staat om hun financiële middelen zelfstandig te beheren. Wanneer binnen de familie niemand het mandaat van familiale bewindvoerder kan of wil opnemen, stelt de vrederechter een professionele bewindvoerder aan. Een advocaat voert dan het mandaat van bewindvoerder uit als een goede huisvader. Deze professionele bewindvoerders hebben vaak weinig ruimte om in te spelen op de persoonlijke beleving van hun cliënten, hetgeen in bepaalde dossiers net noodzakelijk is. Daarom startte Similes met het initiatief vrijwillige bewindvoering, een alternatief voor professionele bewindvoering in financieel eenvoudige dossiers waar specifiek nood is aan een familiale aanpak. Similes organiseert al verschillende jaren opleidingen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen en sensibiliseert vrederechters om een beroep te doen op deze bewindvoerders. “Als bewindvoerder moet je verantwoordelijkheid kunnen nemen op financieel en psychosociaal vlak, daarom voorzien we in een degelijke opleiding. Je ontvangt een vergoeding voor je inzet. Maar wie hiervoor kiest, haalt er natuurlijk vooral voldoening uit”, aldus Martine De Moor, coördinator initiatief vrijwillige bewindvoering. Inschrijving via “Activiteiten” op www.similes.be voor de opleiding in Tienen, op 24 november, 1 en 15 december.

