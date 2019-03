Inschrijven voor TD-Joggings Christian Hennuy

07 maart 2019

10u57 0

Na de successen in 2016 van de eerste plussersloop in Diest en in 2017 en 2018 van de “Challenge Plussersloop GP Garage Vanthienen” georganiseerd in Diest en Tienen wordt er in 2019 opnieuw een TD-jogging (Tienen – Diest jogging) georganiseerd in beide steden.

De S-Plus afdelingen van Diest en Tienen nodigen iedereen, ongeacht de leeftijd, uit voor een sportieve en gezonde belevenis. In beide steden zal telkens een jogging van 5 km of 10 km kunnen gekozen worden. Natuurlijk zijn G-sportievelingen ook welkom op deze joggings. Op zaterdag 30 maart kan elke sporter deelnemen aan de jogging in Tienen. De start is voorzien om 15 uur aan het Sportcentrum Houtemveld aan de Sporthalstraat 12. De jogging in Diest vindt plaats op zaterdag 6 april in het domein “Halve Maan” aan de Omer Vanaudenhovelaan 48 en start om 17 uur. Na elke plussersloop zijn er prijzen voor elke leeftijdscategorie voor mannen en vrouwen. De oudste en jongste deelnemers bij de mannen en vrouwen krijgt een aparte prijs, en elke deelnemer ontvangt een welkomstgeschenk. Na de prijsuitdeling zal er zowel in Tienen als in Diest een tombola getrokken worden onder de aanwezigen met talrijke prijzen. Men kan inschrijven voor één of voor beide joggings. Vooraf inschrijven kost 4 euro per persoon, ter plaatse inschrijven 5 euro. Een groep vanaf 10 personen betaalt 3,5 euro per persoon. Vooraf inschrijven op rekening BE33 0014 2350 8746 ( NFGZ Tienen) met vermelding van voornaam, naam, afstand en eventuele groepsnaam. Info: Info : S-Plus 016/20. 88.69 of splusleuven@gmail.com. Of www.tdjogging.be