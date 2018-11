Inschrijven voor quiz Christian Hennuy

12 november 2018

Op zaterdag 8 december 2018 organiseert Racing Club Tienen Atletiek ‘Ready? Set… Quiz’, een algemene kennisquiz voor alle niveaus.

Verwacht een avond vol spanning, onverwachte wendingen en veel amusement, waarin in 18 thema’s over de meest uiteenlopende onderwerpen gepolst wordt naar algemene kennis. De quiz vindt plaats in de Manège in Tienen. De deuren gaan open om 19.30 uur en de quiz start stipt om 20 uur. Ploegen mogen maximaal bestaan uit vijf personen en betalen 20 euro voor deelname. Inschrijven kan via https://goo.gl/forms/uRqabc73WqApcRi22 of per mail naar rct.communicatie@gmail.com met vermelding van de ploegnaam en het aantal personen van de ploeg.

