Inschrijven voor originele quiz Christian Hennuy

02 april 2019

OpgewekTienen pakt op vrijdag 5 april van 19.30 uur tot 23 uur uit met een originele quiz ‘Wit gei et?’ in Pand 10 het voormalige stationsbuffet van Tienen. Het wordt een ludieke quiz, gevuld met de nodige lach en traan, met een insteek naar mens, natuur en uiteraard Tienen. Men moet vooraf inschrijven via mosetownevents@yahoo.com, in groep of individueel. De teams worden op de avond zelf, indien nodig, nog uitgebreid tot maximum 5 per groep. Wie individueel inschrijft wordt op de avond zelf in een groep ingedeeld. Deelname is gratis, maar er zijn maar 50 quizplaatsen.