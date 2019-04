Inschrijven voor kruidenwandeling Christian Hennuy

17 april 2019

13u24 4

Op zondagnamiddag 28 april is er een wandeling met herborist Tilly Van Dyck doorheen het prachtige natuurgebied ‘De Gors’. Samenkomst en start aan het Natuurhuis in Vissenaken. Het vertrek is voorzien om 14 uur voor een wandeling van ongeveer 2,5 uur. Wandelen met een herborist is als een ontdekkingsreis. Er wordt stilgestaan bij verschillende soorten als paardenbloem, weegbree, viooltjes...

Na de wandeling kan men nog een uurtje napraten in het Natuurhuis en genieten van een zelf bereide verse kruidendrank en een frisse ‘ijsthee’. Gelieve aangepast schoeisel te voorzien. Vooraf inschrijven is verplicht. Info: Natuurhuis De Gors, Metselstraat 75, 3300 Vissenaken, info Patrick Vanderveken, 016/ 35. 96. 00 of www.cm.be/agenda. Organisatie CM Tienen.