Infosessie over 'fotovoltaïsche zonne-installatie' 26 april 2018

De stad Tienen organiseert op dinsdag 8 mei om 19.30 uur in het Vrijetijdscentrum samen met het wooninfopunt 'Wonen tussen zoet en zout' en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Vormingplus een infosessie over de werking van een 'fotovoltaïsche zonne-installatie'.





Deelname is gratis. Inschrijven is aangeraden en kan via www.vormingplusob.be /infosessie-fotovoltaischezonne-installatie-pv-zin-en-onzin-2. (VDT)