Infosessie over diabetes 03 april 2018

02u26 0

Steunpunt Mantelzorg is een vereniging voor mantelzorgers onder de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant. Vandaag om 14 uur vindt er een infosessie "Diabetes" plaats, in LDC Sint Alexius in Alexianenweg 27 in Tienen. (HCH)