Informatiecampagne rond 'Mijn dossier' 16 februari 2018

'Mijn dossier' is een online toepassing van de federale overheid waarmee men attesten uit het rijksregister kan raadplegen en downloaden. Om haar inwoners aan te sporen gebruik te maken van deze mogelijkheid, lanceert de stad Tienen een informatiecampagne. Wie geen pc heeft of hulp nodig heeft bij het raadplegen van de toepassing, kan terecht aan de onthaalbalie in het stadhuis. Hier staan een pc, printer en een baliemedewerker ter beschikking om een handje toe te steken. (VDT)