Infomoment werken Vesten 25 mei 2018

In de tweede helft van juni start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op drie bijkomende locaties met werken in het kader van de herinrichting van de Tiense Vesten. "Vanaf 18 juni starten we met voorbereidende werken ter hoogte van de Slachthuisstraat, vanaf 26 juni start de heraanleg van de Hoveniersstraat en vanaf 2 juli vernieuwen we het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat", klinkt het. "Naar aanleiding van deze nieuwe werken, organiseren we samen met de stad Tienen op 30 mei een infomoment voor de omwonenden." De bewoners zijn doorlopend van 17 tot 19 uur welkom in het Sociaal Huis in Tienen aan de Kabbeekvest 110. Tijdens het infomoment krijgen de aanwezigen uitleg over de werken, kan je de plannen bekijken en heb je de mogelijkheid om vragen te stellen aan de projectverantwoordelijken. (VDT)