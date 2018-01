Infomoment voor buddy's 02u28 0

De stad Tienen en de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, ofwel de GROS Tienen, startten bijna een jaar geleden met het buddyproject om anderstalige nieuwkomers, waaronder vluchtelingen, wegwijs te maken in Tienen. Door het grote succes van het project zoekt men nu extra buddy's. Op zaterdag 20 januari is er een vrijblijvend infomoment.





"Buddy's vormen een aanvulling op de professionele dienstverlening en ondersteunen nieuwkomers met het oog op participatie aan alle maatschappelijke domeinen", zegt schepen van Integratie, Ine Tombeur (N-VA). "De concrete invulling van deze ondersteuning is maatwerk, afhankelijk van de noden en vragen van de nieuwkomer. Momenteel engageerden 22 buddy's zich voor dit project, waarvan acht koppels."





Op het infomoment getuigen deze buddy's over hun ervaringen en vertellen de nieuwkomers op hun beurt over de begeleiding door een buddy. Iedereen is welkom om te komen luisteren vanaf 14 uur in Pand10, het voormalige stationsbuffet. (VDT)