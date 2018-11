Infomoment over migratie Christian Hennuy

18 november 2018

Op woensdag 21 november brengt 11.11.11. ‘Migratie anders bekeken’.

In ‘Migratie, anders bekeken’ brengt 11.11.11 met beelden, documentaires en getuigenissen een andere kijk op migratie. Dit met enkele doorleefde verhalen van nieuwe Tienenaars die de oorlog of andere uitzichtloze situaties ontvluchtten, is de stap naar wat hier zelf in 1914-1918 en 1939-1945 gebeurde echt niet ver. Deze organisatie vindt plaats op woensdag 21 november van 20 tot 22 uur in de creazaal van CC De Kruisboog. Info en reservatie: 0485/ 83. 66. 90 of 11.tienen@gmail.com