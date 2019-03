Infomoment Bergévest vdt

18 maart 2019

18u18 0

Na de paasvakantie, vanaf 23 april, start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Bergévest. Dit deel van de Vesten zal grotendeels in vier zones aangepakt worden. Het einde van de werken is gepland tegen de zomer van 2020. Om de mensen te informeren over deze werken, organiseert het AWV samen vandaag met de stad Tienen een infomoment. Je kan hiervoor nog tot 19.30 uur terecht in het Sociaal Huis.