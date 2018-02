Infoavond over hop 12 februari 2018

De Hagelandse Biergenieters organiseren op vrijdag 17 februari een infoavond over de wonderlijke wereld van hop. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur in zaal Viander in het Vianderdomein. Stijn Van de Velde neemt je mee op een educatieve tocht vol wetenswaardigheden over deze merkwaardige plant en dit allemaal onder begeleiding van een zestal lekkere hoppige biertjes. Leden betalen 12,50 euro, niet-leden 16 euro. Inschrijven kan via mail naar info@hbg-vzw.be.





(VDT)