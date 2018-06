Infoavond over 'De Lazuur' 13 juni 2018

02u54 0

Op woensdag 13 juni om 20 uur organiseert OpgewekTienen in Pand 10 aan het Stationsplein een infoavond over 'De Lazuur'. De Lazuur is een aflossingswedstrijd met teams uit de verschillende wijken en dorpen van Tienen. De wedstrijd wordt gelopen op een parcours in de omgeving van de Paterskerk op 10 oktober 2018. (HCH)