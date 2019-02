Infoavond 'Move Your Money' Christian Hennuy

27 februari 2019

Pand 10 organiseert op vrijdag 1 maart van 20 tot 22 uur in het voormalige stationsbuffet van Tienen de infoavond ‘Move your Money’. Het project ‘Move Your Money’ wil druk zetten op de banken om hun investeringen in fossiele brandstoffen te verschuiven naar alternatieve energie. Of anders gezegd: zelf ons geld verplaatsen naar meer ‘propere’ banken. Op deze infoavond komt je meer te weten over de ecologische voetafdruk van de financiële wereld en over het alternatief van ‘divestment’. Gratis toegang.