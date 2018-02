Info over buurtpreventie 13 februari 2018

02u57 0

De eerste infoavonden over buurtpreventiewerken komen eraan. Op maandag 19 februari om 20.30 uur is er een infovergadering in de Koepel aan de Sint-Laurentiusstraat in Goetsenhoven en op donderdag 22 februari in OC Centrum, aan Keibergstraat in Kumtich, om 19 uur. De algemene doelstelling van buurtpreventienetwerken is het bestrijden van woninginbraken. Leden van een buurtpreventienetwerk kunnen door middel van berichten op WhatsApp verdachte handelingen, personen en voertuigen delen met hun buren na voorafgaandelijke kennisgeving aan de lokale politie of het noodnummer 101. (HCH)