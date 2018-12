Info-avond over verslavingsrisico’s en hoogsensiviteit in De Buksboom Christian Hennuy

04 december 2018

Op donderdag 6 december van 19.30 uur tot 22.30 uur organiseert HSP Vlaanderen een avond over ‘Hoogsensitiviteit en verslavingsrisico’s’ in ontmoetingscentrum De Buksboom aan de Sint-Odulphusstraat 15 in Bost. Michaël getuigt. Hij is 30 jaar, waarvan hij 7 jaar vol katers en ellende doorbracht. Hij was immers ooit verslaafd aan alcohol. Nu wil hij mensen bewust maken van de gevaren van drugs, alcohol, gokken. Hoogsensitieve personen zijn vaak zoekende, dan is het makkelijk om jezelf te verliezen, je te laten meeslepen of te vervallen in een spiraal van vluchtgedrag. Deelname: 12,50 euro.