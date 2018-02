Indoorroeien richting Olympische Spelen WARD LEMMELIJN: HOGE OGEN, GROTE AMBITIE VANESSA DEKEYZER

17 februari 2018

02u39 0 Tienen De 20-jarige student biotechnologie Ward Lemmelijn uit Oplinter heeft de ambitie om deel te nemen aan de Olympische Spelen in de discipline van het indoorroeien. Vorig jaar trad hij toe tot het roeiteam van de Hasseltse hogeschool PXL en sindsdien sleept hij de ene titel na de andere in de wacht.

Ward Lemmelijn werd Belgisch Kampioen indoor en vijfde op het Europees Kampioenschap in Amsterdam en behaalde zopas nog goud in de opener van het Belgisch roeiseizoen in Gent. Indoorroeien is gebaseerd op roeien op water, maar dan indoor op een zogenaamde ergometer. "Een roeier traint veel op dit toestel omdat je exact dezelfde spieren gebruikt als roeien op het water en je kan meteen alle waarden aflezen. Dat betekent hoe snel en met hoeveel wattage je roeit", legt Lemmelijn uit. "Omwille van de gegevens die je meteen kan aflezen en de omstandigheden die voor iedereen altijd gelijk zijn, worden de fysieke testen gedaan op deze ergometer. De roeitest, een test van twee kilometer op de ergometer, wordt nu op wedstrijdniveau georganiseerd."





Tweemaal goud

De sportrichting die hij insloeg, lag niet meteen voor de hand. "Ik heb altijd op hoog niveau gevoetbald. Zo speelde ik in het zesde middelbaar bij Roda JC in eerste klasse in Nederland. Toen ik op de universiteit belandde, werd de combinatie sport-studie te zwaar en daarom heb ik voetbal op een lager pitje gezet. In deze periode ben ik dan ook beginnen fitnessen. Na mijn overstap naar de Hogeschool PXL benaderde de kapitein van het roeiteam me om eens te komen testen. Ik was meteen verkocht."





Lemmelijn verbrak meteen het scholenrecord en na vier maanden trainen kon hij deelnemen aan het BK indoorroeien. Zowel op de 500 meter als op de twee kilometer reef hij goud binnen. En hij heeft nog heel wat ambities in de roeisport. "Vandaag ben ik 17 seconden sneller dan Bradley Wiggins, die hoopt naar de Olympische Spelen te kunnen gaan, dus ik durf die droom ook te koesteren."





Hij traint tijdens de week vooral in de Fit Factory Amplitude in Tienen onder begeleiding van Dries Benoit en Bridget Brady. In het weekend en op woensdag is dat samen met het PXL Roeiteam. "Roeien is een zeer complete sport", zegt Ward. "Tachtig procent van de kracht komt uit de benen, twintig procent vanuit de rug en de armen. Hierbij komt nog dat deze sport een combinatie van kracht en uithouding is en je moet ook mentaal zeer sterk zijn want het is echt zes minuten tegen je limiet aan roeien. Dat lukt me tot nu toe vrij goed, maar er is nog potentieel over. De fysiek is er, nu komt het erop aan mijn techniek nog verder te ontwikkelen."